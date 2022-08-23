В Омске по представлению прокуратуры закрепили остановку, которая упала на подростка

Остановочный комплекс и территорию вокруг дорожники привели в порядок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку по факту падения остановочного павильона в Ленинском округе города. Напомним, что 6 мая, когда Омск накрыла буря и ураганный ветер, плохо закрепленный остановочный павильон перевернулся и упал на несовершеннолетнего омича. В результате ребенку повредило руку.

- В ходе проведенной проверки установлено, что 6 мая 2022 года павильон трамвайной остановки общественного транспорта «Котельникова» опрокинулся из-за порыва ветра, в результате чего ожидавший транспорт подросток получил не причинившие серьезного вреда здоровью повреждения руки и предплечья. В ходе обследования указанной остановки общественного транспорта также были установлены факты отсутствия обязательных элементов обустройства, в частности, посадочной площадки, скамьи, дорожных знаков, - сообщила пресс-служба прокуратуры.

По результатам проверки сотрудников бюджетного учреждения Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обязали устранить нарушение. Дорожники последовали настоятельным рекомендациям - остановку прикрутили, как следует. Вокруг остановки, также для безопасности, выполнили необходимое обустройство.

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