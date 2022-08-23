В Омске при поддержке единороссов школьники из ЛНР посетили парк «Вокруг света»

В Омске третья Университетская смена специальной образовательной программы Омского государственного педагогического университета побывала в парке «Вокруг света». На этот раз в наш город приехали дети из города Кировск и посёлка Голубовское Луганской народной республики. В предыдущие два раза Омск посетили дети из Новоазовского, Калининского и Старобешевского районов Донецкой Народной Республики. Программа в регионе проводится при поддержке отделения партии «Единая Россия».

Школьники прокатились на самом большом за Уралом колесе обозрения, праздничной карусели, «Урагане» и «Летучем голландце». После аттракционов ребята прошли аркадные игры.

- Впечатления от парка отличные, понравились аттракционы, а особенно удивило колесо обозрения. В целом прекрасные впечатления от города, красивый город с большой культурой, - поделился впечатлениями школьник Иван Ночевка.

Директор парка «Вокруг света» Дарья Толмачева отметила, что для них большая честь вновь принимать гостей.

- Всегда приятно видеть реакцию детей, их радость, улыбки. Это приободряет нас, дает стимул дальше работать и развиваться. Здорово, что наряду с образовательными мероприятиями, мы принимаем участие в программе, очень рады подарить ребятам положительные эмоции. У всех детей должно быть детство. Мы подбираем индивидуально программу под каждый визит, учитывая возрастные ограничения по аттракционам, - отметила Дарья Толмачева.