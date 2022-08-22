В Омске скоро вырастет стоимость поездки в такси

В последнее время стоимость такси заметно подскочила, а будет еще дороже. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне арегатор такси «Яндекс.Такси» сообщил о грядущем повышении тарифов в Омске. Теперь поездка в «Экономе» на расстояние в 3 километра и длинной в 8,5 минут будет стоить не 81 рубль, а 87 рублей. Это если не нет повышенного спроса, который с начала текущего года есть почти всегада.

- Это решение мы приняли совместно с нашими партнёрами в регионе таким образом, чтобы с одной стороны улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей и их содержание, а с другой — по-прежнему остаться сервисом, который доступен максимально большой аудитории», - пояснили в пресс-службе «Яндекс Go».

Добавим, до этого и раньше в социальных сетях омичи жаловались на часто высокую стоимость поездки в такси, причиной которой в приложении агрегатора был заявлен высокий спрос.