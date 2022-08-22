В Омске первый вытрезвитель принял более 400 человек за полтора месяца работы

Архивное фото, 2003 год. Полиция собирает нетрезвых по ночному городу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По статистике омской полиции с начала текущего на территории Омска и Омской области было зарегистрировано 600 преступлений, совершенных в общественных местах гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Открытый в начале июле первый омский вытрезвитель должен снизить это количество. Учреждение может принять до 15 человек за раз. В нем имеются две мужских палаты, рассчитанные на 6 койко-мест каждая, и одна женская - на 3 койко-места.

Как рассказали директор вытрезвителя, за время работы - почти за два месяца - в него поступило более 400 граждан в состоянии или в подозрении алкогольного опьянения. Всех доставляемых сюда осматривают работающие тут медики, которые также могут оказать первую, доврачебную помощь. Поступающих в учреждение граждан оставляют здесь по показаниям или по добровольному согласию. В том случае, если человек готов остаться здесь, то он подписывает согласие. Если доставленный гражданин не хочет оставаться в вытрезвителе, то он может написать отказ. Особых медикаментов в лечении не применяется.

Омич может попасть в вытрезвитель двумя путями. Первый - из квартиры по заявлению совместно проживающих с ним лиц, если он причиняет угрозу окружающим или может нанести вред имуществу. Второй - его могут забрать сотрудники полиции, заметившие его в состоянии опьянения на улице.

Как рассказали в полиции, у сотрудников ведомства есть право доставлять совершеннолетних граждан в вытрезвитель в состоянии любого опьянения - алкогольного, токсического или наркотического. Обнаружив нетрезвого человека, правоохранители вызывают скорую помощь. До ее приезда они могут самостоятельно оказать первую помощь. В доставке в учреждение участвуют 2 сотрудника полиции, которые перед тем как посадить гражданина в автомобиль, досматривают его на наличие запрещенных предметов, а также предметов которыми тот может нанести вред как себе, так и сотрудникам полиции.

Добавим, в ведомстве напоминают, что львиная доля противоправных действий совершается гражданами в нетрезвом состоянии, и рекомендуют не переоценивать возможности своего организма, так как это чревато проблемами с законом и здоровьем.