Психологи с экономистами, а русский как иностранный: ОмГУ объявило название объединенных факультетов

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В преддверии начала учебного года ОмГУ им Ф.М. Достоевского опубликовал на своем сайте обновленные названия объединенных факультетов. Само решение было принято на ученом совете 1 июля, однако, по каким-то причинам они стали известны лишь за 10 дней до прихода первокурсников.

Теперь психологи и экономисты объединятся в факультет экономики, психологии и менеджмента.

Математики воссоединились с программистами в факультет компьютерных наук и математики.

Историки теперь будут учиться на одном факультете с теологами и получат диплом об окончании факультета истории, теологии и мировых культур.

Самым факаповым объединением стали медийщики и специалисты по русскому языку и литературе, которых совместили с факультетом иностранных языков. Теперь это комбо называется факультет филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций.

Любопытно, что против такого слияния была большая часть не только студентов, но и самих работников вуза. Однако, даже вынесение проблемы на федеральный уровень не возымел должного результата.

К чему приведет такая интеграция – покажет время.