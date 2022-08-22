Даниил Крамер: «Мы должны приучиться, что наш джаз не уступает никому»

Послушать джаз в парк на Королева пришли более 5 тысяч зрителей. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Несколько дней прохлады и непогоды в Омске 20 августа сменились солнцем и еще более ярким музыкальным фестивалем. В парке на Королева спустя два года «коронавирусного» перерыва прошел Siberian Jazz Festival.

Более 5 тысяч зрителей не только из Омской области, но соседних регионов стали гостями давно полюбившегося 10-частового джазового open-air. Организатором фестиваля выступила Омская филармония, а арт-директором - известный мировой музыкант Даниил Крамер.

Для гостей были организованы различные конкурсы и мастер-классы. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Большая и малая сцены собрали исполнителей и музыкантов со всей страны. Покорила сердца омичей Светлана Жаворонкова. Большим подарком для любителей джаза стало выступление именитого «Короля российского джаза» Дениса Мажукова. Сопровождалась эта феерия Омским академическим симфоническим оркестром.

Арт-директор Даниил Крамер рассказал «КП-Омск» о подготовке к музыкальному празднику и особенностях подбора джазовых российских звезд.

Маэстро Даниил Крамер. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

- На этом фестивале у меня сплошные изюминки. Он именно так и составлен - всё разное. Каждая группа – это изюминка в своем стиле, она уникальна. Они по уровню не уступают зарубежным. Мы должны уже приучиться, что наш джаз и колоджазовый мир не уступает никому. Мы дошли до этого уровня. А кое-где даже превосходим, - пояснил Крамер.

Что касается небольшого перерыва в проведении ежегодного летнего фестиваля, по оценкам музыканта, люди, конечно же, соскучились.

- У нас еще день, а негде яблоку упасть. Это можно назвать - соскучились. То, чем мы занимаемся, это как раз то, для чего стоит жить духовно. Для меня, что мы сейчас делаем, это есть смысл того, зачем стоит трудиться, чтобы стоило так отдыхать, - заключил маэстро.

Стоит отметить, что следующий фестиваль запланирован на следующий год. Организаторы уверены, что популярность джаза с уходом иностранных исполнителей с российской сцены не угаснет.