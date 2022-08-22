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Общество22 августа 2022 4:00

«Родион»: омские краеведы нашли надпись, сделанную Фёдором Достоевским

В Омске краеведы обнаружили каллиграфический автограф, связанный с Достоевским
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: ВООПИК Омск | Общество охраны памятников

Фото: ВООПИК Омск | Общество охраны памятников

Необычной находкой, расположенной на стене летних арестантских палат Омского военного госпиталя, поделились краеведы. В обществе охраны памятников рассказали, что обнаружен возможный автограф русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского.

- Найден каллиграфический автограф «Родион», который вполне мог оставить Достоевский в один из 19 раз пребывания в госпитале. Есть мнение, что именно находясь в омском госпитале, имея возможность писать, Достоевский обдумал персонажей «Преступления и наказания», которых позже воплотил в романе, - пишут краеведы.

Специалисты не на 100% уверены, что надпись могла принадлежать известному омскому каторжнику. Подробности раскроет каллиграфическая экспертиза. Однако, есть информация, что Достоевский лечился именно в этих палатах.

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