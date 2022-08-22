Разрушительные традиции: в Омске во время индийского фестиваля культуры снесли фонарный столб

В выходные на «зеленом острове» на фестивале индийской культуры случилось ЧП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу в Омске во время празднования индийской свадьбы в одном из городских парков рухнул фонарный столб. Инцидент произошел на фестивале индийской культуры «Танцуй, танцуй!».

Как сообщают омские соцсети, главным событием стала свадьба сразу пяти пар по традиционным канонам: цветочные гирлянды, выкуп невест, флешмоб подружек и друзей. При этом на праздничное шествие могли прийти все желающие и полюбоваться индийскими шатрами. Гостей ждало угощение — три торта общим весом 300 килограммов.

Посмотреть, действительно, нашлось на что. В то время, когда молодых в шатре катали на тележке, случайно задели провода. В итоге упал фонарный столб.

Пострадавших нет. Администрация «Зеленого острова» оперативно подогнала спецтехнику, провели ремонт.

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