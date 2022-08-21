Смертельный разряд: в Омске две домашние собаки спасли свою хозяйку, приняв на себя разряд электротока

Питомцы шли впереди хозяйки, поэтому приняли смерть на себя. Фото: Оксана ЗУЙКО

Жительница Старого Кировска города Омска рассказала в соцсетях о том, как две ее домашних собаки спасли ей жизнь и погибли сами. По словам женщины, она гуляла с питомцами по улице 4-й Кировской, и в темноте животные задели провод, по которому подавалось электричество. Если бы собаки не приняли удар на себя, то под угрозой смерти оказалась бы сама женщина.

- Так как мои собаки шли на пару шагов быстрее, чем я, их ударило током. На моих глазах умерли два моих питомца, я просто чудом осталась жива! Пишу и плачу, видеть это было страшно, и помочь я им просто не могла. Приехали электрики, молча отключили свет, ликвидировали ток и только после этого я смогла забрать своих любимых собак, их измученные тельца, - сообщила омичка.

Женщина подчеркнула, что на улице было слишком темно, чтобы можно было что-то разглядеть. Если бы на улице было достаточно освещения - то она бы заметила провода, и трагедии удалось бы избежать. Кроме того, омичка предположила, что трагедия могла бы вполне произойти с детьми.

Хозяйка сделала посмертное фото своих любимиц, которые сохранили ей жизнь. Фото: соцсети.

- Вызвала полицию, написала заявление, хочу найти виновных! Ведь почти в каждом доме живут и дети! Помогите найти виновных, ведь по чьей-то халатности я тоже могла погибнуть. Теперь мне никто никогда не вернёт моих питомцев, - добавила женщина.

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