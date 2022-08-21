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Происшествия21 августа 2022 10:50

Смертельный разряд: в Омске две домашние собаки спасли свою хозяйку, приняв на себя разряд электротока

В Омске домашние питомцы спасли омичку от смертельного удара током, приняв удар на себя
Наталья ВИРКУНЕН
Питомцы шли впереди хозяйки, поэтому приняли смерть на себя.

Питомцы шли впереди хозяйки, поэтому приняли смерть на себя.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Жительница Старого Кировска города Омска рассказала в соцсетях о том, как две ее домашних собаки спасли ей жизнь и погибли сами. По словам женщины, она гуляла с питомцами по улице 4-й Кировской, и в темноте животные задели провод, по которому подавалось электричество. Если бы собаки не приняли удар на себя, то под угрозой смерти оказалась бы сама женщина.

- Так как мои собаки шли на пару шагов быстрее, чем я, их ударило током. На моих глазах умерли два моих питомца, я просто чудом осталась жива! Пишу и плачу, видеть это было страшно, и помочь я им просто не могла. Приехали электрики, молча отключили свет, ликвидировали ток и только после этого я смогла забрать своих любимых собак, их измученные тельца, - сообщила омичка.

Женщина подчеркнула, что на улице было слишком темно, чтобы можно было что-то разглядеть. Если бы на улице было достаточно освещения - то она бы заметила провода, и трагедии удалось бы избежать. Кроме того, омичка предположила, что трагедия могла бы вполне произойти с детьми.

Хозяйка сделала посмертное фото своих любимиц, которые сохранили ей жизнь. Фото: соцсети.

Хозяйка сделала посмертное фото своих любимиц, которые сохранили ей жизнь. Фото: соцсети.

- Вызвала полицию, написала заявление, хочу найти виновных! Ведь почти в каждом доме живут и дети! Помогите найти виновных, ведь по чьей-то халатности я тоже могла погибнуть. Теперь мне никто никогда не вернёт моих питомцев, - добавила женщина.

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