Омич собирался продать котенка и лишился трех тысяч рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску накануне обратился 20-летний омич. Он решил продать котенка породы мейн-кун и попался на удочку дистанционного мошенничества.

- Дежурному оперуполномоченному стало известно: в начале августа молодой человек приобрел котенка породы мейн-кун. Следом за этим событием пришла повестка о призыве в армию, и потерпевший решил продать питомца за 6 500 рублей. Разместил объявление в социальной сети, и через два часа позвонила первая «покупательница». Назвалась «Анной Ивановой» и предложила в переписке пройти по ссылке, чтобы оформить доставку котенка в город Сергиев Посад. На открывшемся сайте появилась информация о том, что на балансе продавца должно быть не менее 4 000 рублей – эти деньги якобы вернутся вместе с обозначенной в объявлении стоимостью, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

После этого парень ввел свои личные данные, дату рождения, номер банковской карты и код, который ему пришел в смс-сообщении. Со счета списалось 3 000 рублей, но оплата за котенка так и не поступила.

Молодой человек обратился за помощью к полицейским. В настоящее время в ОП № 9 УМВД России по городу Омску по данному факту заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

УМВД России по Омской области обращается к гражданам: никогда не переходите по ссылкам на сторонние сайты. Их чаще всего используют мошенники для списания ваших сбережений со счета. Помните, лучшим результатом любой сделки будет личная встреча с покупателем и передача денежных средств за покупку из рук в руки.