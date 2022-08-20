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Звезды20 августа 2022 11:00

22 августа омичей приглашают отметить День флага

В Омской крепости состоится гражданско-патриотическая акция «Флаг моего государства»
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 22 августа, в 16 часов в Омской крепости состоится гражданско-патриотическая акция «Флаг моего государства», посвященная Дню государственного флага Российской Федерации. В акции примут участие курсанты Омского автобронетанкового инженерного института и 242-го Учебного центра ВДВ, воспитанники Регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», городские творческие коллективы.

- День флага – это один из главных государственных праздников. Флаг вместе с гербом и гимном – официальные символы нашей страны, сильного и независимого государства. Мы должны уважать наши символы, гордиться своей историей и передавать нашу любовь к Родине молодому поколению. Приглашаем омичей на День флага в Омскую крепость. Все гости нашего праздника обязательно почувствуют торжественность и величие момента поднятия флага. Омичей также ждет яркая и зрелищная концертная программа, - рассказал директор департамента культуры администрации Омска Олег Федоренко.

Территория Омской крепости будет оформлена флагами расцвечивания. У скульптуры Петра I установят флагшток и флаг. И праздник начнется с торжественного поднятия главного государственного символа. В карауле у флага России будут стоять представители Юнармии.

Затем программа продолжится выступлениями военных духовых оркестров Автобронетанкового института и 242-го Учебного центра ВДВ. Ярким моментом праздника станет акробатическая зарисовка «Триколор» с воздушными змеями и флагами России от циркового коллектива Дворца культуры и искусств им. Красной Гвардии.

Омичей также порадуют выступления эстрадного коллектива «Аллегро» под руководством Надежды Габитовой Детской школы искусств № 6 имени Светланова и камерного ансамбля «Мюзет».

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