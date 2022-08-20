В Омске три дня полиция разыскивала 17-летнюю девушку

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске сотрудники полиции три дня разыскивали пропавшую в четверг девушку. Исчезнувшей омичке по имени Евгения 17 лет, с заявлением о том, что внучка ушла из дома 18 августа и не вернулась, обратилась ее родная бабушка.

Как сообщила жительница Ленинского округа сотрудникам отдела № 4 УМВД России по городу Омску, девушка ушла из дома в переулке Красном 18 августа 2022 года. Полицейские сразу распространили сведения о юной особе.

«Приметы разыскиваемой: на вид 16-18 лет, славянской внешности, рост 162 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие темные, глаза серые. Была одета в серую толстовку с капюшоном, чёрные укороченные брюки, кроссовки бордово-фиолетового цвета. Особые приметы: татуировка в виде буквы «С» на руке у большого пальца, татуировка с изображением кошки на правой голени», - говорилось в сообщении.

Девушку нашли три дня спустя. Где она пропадала все это время и чем занималась - правоохранители не уточнили.

- Местонахождение разыскиваемой установлено сотрудниками полиции в Советском округе города Омска. Предварительно, противоправных действий в отношении неё не совершено, - заверили в пресс-службе.

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