На омской трассе в Азовском районе погиб водитель автомобиля Lifan

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Пресс-служба УМВД России по Омской области сообщила, что в минувшие сутки на трассе в Омской области произошло ДТП со смертельным исходом.

- В 10:20 часов в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем «Лифан», следуя по автодороге Челябинск-Новосибирск, в районе 792 километра не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, - рассказали подробности правоохраниетли.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В результате такого столкновения сам водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров доставлены в больницу. Их личности пока устанавливают. В каком состоянии находятся люди - не сообщают. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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