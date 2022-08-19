На омском Левобережье строят первый пришкольный технопарк «Кванториум»

В Омске уже этой осенью планируют открыть первый технопарк «Кванториум» в Кировском округе. Работы по строительству технопарка ведутся в школе №151. Это первый «Кванториум» в этом городском районе. Приоритетные направления «Кванториума» - подготовка к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях, конференциях, фестивалях, конкурсах, всероссийской олимпиаде школьников.

19 августа председатель комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев вместе с родителями детей, которые обучаются в Кировском округе побывали на строительном объекте, где пока еще идут ремонтные работы.

Директор школы №151 Денис Генис рассказал, что успели закупить всё необходимое оборудование, проводят работы по отделке помещения. Новый технопарк смогут посещать дети не только этой школы, но и учащиеся других школ города.

- У меня здесь учится сын, ему 10 лет, он перешел в 4-й класс. Мы, родители, конечно очень рады, потому что это новые возможности для детей. Они сами ждут открытия. Для нашего округа – это большое дело. Ранее школьники посещали дополнительные кружки и секции, а сейчас смогут обучаться в технопарке, получать новые знания и пользоваться современным оборудованием, - поделилась одна из омских мам Татьяна Садкина. Они с сыном с нетерпением ждут открытия технопарка.

В «Кванториуме» откроют двери современные учебные кабинеты и лаборатории химии, физики, биологии. Будет оборудован робоквантум - площадка для инженерного творчества детей. Дополнительно ребятня сможет посещать занятия по хайтеку - мастерскую, оснащенную высокотехнологичным оборудованием (3Д принтерами и сканерами, станками с числовым программным управлением, фрезерными и лазерными станками). В расписании будут уроки по изучению беспилотной авиации.

- Финансово-бюджетный комитет Омского городского Совета одобрил выделение 11,5 млн рублей из бюджета города на создание «Кванториума» на базе школы №151. В школе №77 открылся такой же технопарк в прошлом году, и мы видим, насколько этот проект востребован и интересен детям - рассказал председатель комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев.

До 2024 года запланировано создание еще четырех школьных «Кванториумов» на территории города. В 2023-2024 годах в Омской области появится сеть центров цифрового образования «IT-куб». В сеть попадут Калачинский лицей, Тарская средняя общеобразовательная школа № 3, Исилькульская средняя общеобразовательная школа № 2 и средняя общеобразовательная школа № 132 в Омске.