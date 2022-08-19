В Омской области УАЗ перевернулся при столкновении с иномаркой

пресс-служба УМВД России по Омской области

Вчера вечером на трассе Омск-Черлак в Омском районе столкнулись УАЗ и Ниссан, в результате чего водителя иномарки с травмами доставили в больницу.

Как сообщили пресс-службе УМВД по Омской области, по предварительной версии, 51-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан Жук», при попытке совершить обгон на 20 километре автодороги Омск-Черлак выехал на встречную полосу, где столкнулся с УАЗом, 70-летний водитель которого поворачивал налево. В результате удара УАЗ опрокинулся.

На видео, предоставленном сотрудниками ведомства, отлично видно, что водитель иномарки заметил поворачивающий УАЗ и попытался сдать назад, однако не успел завершить маневр.

Напомним, правила ППД говорят, что прежде чем начать обгон водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для совершения обгона расстоянии и в его процессе он не с создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

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