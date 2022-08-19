В Омской области при столкновении «Ларгуса» с трактором погибли четыре человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Вчера поздним вечером на 145 километре трассы Омск-Муромцево-Седельниково в Нижнеомском районе произошло страшное ДТП с участием автомобиля «Лада Ларгус» и трактора МТЗ-80, в результате чего погибли четыре человека. Машина от столкновения превратилась в груду металла, поэтому чтобы извлечь пострадавших потребовалась помощь сотрудников МЧС.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Как сообщили пресс-службе автоинспекции, было установлено, что 57-летняя женщина за рулем автомобиля не выдержала безопасную дистанцию, в результате чего врезалась в двигавшийся впереди трактор. Находившиеся в «Ладе» 36-летняя женщина, 22-летний парень погибли на месте до приезда медиков, две девочки возрасте 10 лет и 1 года скончались уже в больнице. Еще один пассажир - мальчик 8 лет - с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Добавим, в настоящее время проводится следственная проверка, которая должна установить причины ДТП.