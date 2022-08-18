В Омске мужчина сильно обжег руки и лицо прямо в салоне автомобиля

В салоне машины обожженного водителя произошло внезапное возгорание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 17 августа на улице Конева к экипажу ДПС за помощью обратился водитель остановившегося поблизости автомобиля «Фольксваген Туарег».

- Мужчина сообщил полицейским, что в салоне находится пассажир с сильными ожогами рук и лица, требуется экстренная медицинская помощь. Чтобы пострадавший как можно скорее попал в больницу, водитель принял решение не ждать «скорую», а отвезти его в больницу самостоятельно. Поскольку в час пик движение на дорогах затруднено, мужчины, увидев сотрудников ГИБДД, решили обратиться к ним за помощью, - пояснила представитель пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы в помощи не отказали. Они пересадили пострадавшего в патрульный автомобиль и оперативно доставили 47-летнего омича в ожоговый центр БСМП № 1.

Сильнейшие ожоги мужчина получил из-за внезапного возгорания в салоне его автомобиля. Тот самый водитель Фольксвагена оказался свидетелем и помог пострадавшему. Сейчас мужчина находится в стационаре под наблюдением медиков.