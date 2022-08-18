В Омске мать 4-летнего мальчика выбивала лекарства на смертельно больного ребенка через суд

Если больным не проводить постоянную терапию, продолжительность жизни резко сокращается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне суд удовлетворил иск прокуратуры к региональному минздраву, который не предоставлял ежемесячно 4-летнему омичу жизненно необходимый препарат. На основании полученного исполнительного листа в дело вмешались судебные приставы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им пришлось приняты меры в отношении сотрудников министерства здравоохранения Омской области.

- Ведомство было обязано обеспечить 4-летнего омича лекарственным препаратом «Дорназа альфа» под торговым наименованием «Пульмозим», который входит в схему муколитической терапии, в дозе, рекомендуемой уполномоченной медицинской организацией, до отмены его назначения лечащим врачом. Ребенку требовалось ежемесячно получать данный препарат в количестве 5 упаковок.

Благодаря действиям судебных приставов медицинское учреждение, в котором юный омич должен был получать необходимый препарат, закупило его годовой запас. Таким образом, решение суда было полностью выполнено.Теперь жизни 4-летнего мальчика ничего не угрожает.

Отметим, что со смертельным диагнозом «Муковисцидоз» в регионе проживает 30 человек. Перебои с жизненно важным препаратом начались, когда некоторые фарм-компании ограничили поставки препаратов в Россию.