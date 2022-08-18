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Общество18 августа 2022 12:00

В Омске мать 4-летнего мальчика выбивала лекарства на смертельно больного ребенка через суд

Помочь мальчику смогли только судебные приставы
Наталья ВИРКУНЕН
Если больным не проводить постоянную терапию, продолжительность жизни резко сокращается.

Если больным не проводить постоянную терапию, продолжительность жизни резко сокращается.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне суд удовлетворил иск прокуратуры к региональному минздраву, который не предоставлял ежемесячно 4-летнему омичу жизненно необходимый препарат. На основании полученного исполнительного листа в дело вмешались судебные приставы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им пришлось приняты меры в отношении сотрудников министерства здравоохранения Омской области.

- Ведомство было обязано обеспечить 4-летнего омича лекарственным препаратом «Дорназа альфа» под торговым наименованием «Пульмозим», который входит в схему муколитической терапии, в дозе, рекомендуемой уполномоченной медицинской организацией, до отмены его назначения лечащим врачом. Ребенку требовалось ежемесячно получать данный препарат в количестве 5 упаковок.

Благодаря действиям судебных приставов медицинское учреждение, в котором юный омич должен был получать необходимый препарат, закупило его годовой запас. Таким образом, решение суда было полностью выполнено.Теперь жизни 4-летнего мальчика ничего не угрожает.

Отметим, что со смертельным диагнозом «Муковисцидоз» в регионе проживает 30 человек. Перебои с жизненно важным препаратом начались, когда некоторые фарм-компании ограничили поставки препаратов в Россию.

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