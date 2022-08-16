Неповеренный счетчик как причина задолженности

Когда истек срок поверки

Часто задолженность у абонентов, несмотря на своевременные платежи за газ, образуется из-за не поверенного вовремя счетчика газа.

- Согласно действующему законодательству абонент может рассчитываться за потребленный природный газ по нормативу или на основании показаний прибора учета. Счетчик газа - это собственность абонента, и он несет ответственность за исправность и надлежащее техническое состояние прибора, - комментирует Андрей Ульянов. - Иными словами, своевременная поверка - это обязанность абонента. И хотя законом не предусмотрено, чтобы поставщик газа оповещал абонента о следующей поверке, мы в квитанциях за услугу газоснабжения размещаем информацию об окончании срока межповерочного интервала счетчиков газа наших абонентов. Это дает возможность абоненту поверить счетчик вовремя и дальше платить за газ на основании показаний прибора.

Если абонент игнорирует информацию о сроках поверки или забывает об этой обязанности, то, когда межповерочный интервал заканчивается, начисления осуществляются по нормативам потребления. Показания счетчика газа с истекшим сроком поверки к учету не принимаются. Нормативные начисления значительно больше, чем плата на основании показаний счетчика, особенно если газ используется для отопления домов, а отапливаемая площадь велика.

Когда абонент не обращает внимания на увеличение задолженности в квитанции и продолжает платить по счетчику с истекшим сроком поверки, он оплачивает услугу газоснабжения не полностью. Соответственно, образуется внушительный долг, и поставщик газа направляет уведомление о задолженности. Если она не будет погашена в течение 20 дней после направления уведомления, абонента могут отключить от газовой сети.

Как избежать начислений по нормативу

Чтобы избежать нормативного начисления из-за счетчика газа с истекшим межповерочным интервалом, следует своевременно поверить прибор. Для этого нужно заранее обратиться в специализированную организацию, с которой заключен договор на техобслуживание газового оборудования. Специалист демонтирует счетчик, а абоненту нужно поверить прибор в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области (г. Омск, ул. 24-я Северная, 117 А). Если по результатам поверки счетчик будет признан исправным, сотрудник специализированной организации установит его на место.

Если счетчик не прошел поверку, его следует заменить. При замене счетчика сотрудник специализированной организации демонтирует старый и установит новый прибор. Бывают случаи, когда после поверки исправный счетчик через непродолжительное время выходит из строя, поэтому многие абоненты предпочитают не поверять, а сразу заменить счетчик на новый.

После установки поверенного или нового счетчика его нужно опломбировать. Установить номерную пломбу на счетчик может сотрудник специализированной организации или представитель поставщика газа по заявке абонента в течение пяти рабочих дней. По закону повторная опломбировка - это платная услуга.

Цифры

Более двух тысяч абонентов в Омской области отключили от газовой сети за семь месяцев 2022 года из-за долгов за потребленный природный газ.

Кстати

В настоящее время поставщик газа проводит кампанию по отключению от газовой сети абонентов-должников, которые не платили два и более месяца за газ для отопления домов. В кампании по ограничению подачи газа должникам принимают участие специализированные организации и правоохранительные органы.

Для возобновления подачи газа неплательщики обязаны погасить задолженность и оплатить работы по отключению и повторному подключению к газовой сети. Специалисты восстанавливают газоснабжение в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявки на подключение.

Важно

Достоверные показания счетчика следует передавать до 20 числа текущего месяца. Платить за газ нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.