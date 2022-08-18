«Газпром межрегионгаз Омск» проверил 53 узла учета газа на зерносушильных установках

Проверку и прием узлов учета проводят для своевременной подачи газа и обеспечения мероприятий по сохранению урожая зерна.

У крупных потребителей один узел учета измеряет объем потребляемого газа на нескольких зерносушильных комплексах. Среди них – ОАО «Хлебная база №3», ООО «Руском-Агро», ИП глава КФХ Белимов В.А., АО им. Кирова, ООО «Сибирский КХП», КФХ «Кристина».

- Уборочная кампания в текущем году началась раньше обычного, поэтому приемка узлов измерения у аграриев была приоритетным направлением в работе – по заявкам, вне очереди, – рассказал начальник отдела метрологии и автоматизированных систем коммерческого учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.