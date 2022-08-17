Наталья Земцова: я очень люблю Омск и раз в год думаю всё бросить и туда вернуться, играть в драмтеатре

С 22 августа в эфире российского канала «ТВ-3» состоится премьера продолжения сериала «Второе зрение» о незрячем следователе Дмитрии Ефремове. Напомним, что сериал рассказывает о необычных способностях ослепшего героя. И роль новой напарницы следователя Ефремова сыграла уроженка Омска Наталья Земцова. Актриса знакома зрителю по двум сезонам сериала «Эпидемия» и сериалу «80-е». Наталья вспоминает о родном городе с большой любовью и даже собирается приехать на открытие новой «G-Drive Арены».

- Когда были живы бабушки, я старалась приезжать домой каждые каникулы. Сейчас приезжаю примерно раз в год, но я очень люблю Омск. У меня там уже мало осталось друзей, практически все разъехались. Но туда опять уехал Авангард, и меня обещали пригласить на открытие арены, – поделилась актриса, – И я с удовольствием прилечу на открытие, я люблю такие штуки. Я очень люблю Омск, и, честно говоря, раз в год думаю всё бросить и туда вернуться, играть в драмтеатре «Три сестры». Очень бы хотелось, чтобы город развивался, чтобы все оставались, а не уезжали, особенно молодёжь.

Также, актриса вспоминает сложности, с которыми пришлось столкнуться в ходе съемок сериала.

- Мы застали все катаклизмы последних двух лет. То есть, мы охватили всё, что происходит в мире. Но у нас была очень классная команда! Всегда самое классное в кино – это люди. И я всегда говорила и буду говорить, что каждый человек на площадке очень важен, потому что он создаёт атмосферу. У нас с этим проблем не было, у нас была крутая команда. Многих ребят-актеров я уже знала, с кем-то познакомилась в первый раз. Но было достаточно весело.

Режиссёром второго сезона «Второго зрения» (16+) выступил Владимир Виноградов, за плечами которого – десятки сериалов и полных метров, включая такие проекты, как «Ласковый май» и «Пенсильвания».