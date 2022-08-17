Снова на смертельной высоте: в Омске второй раз за неделю чуть не выпала из окна многоэтажки трехлетняя девочка

Фото: стоп-кадр видео паблика «Типичный Омск».

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое очевидцами на улице Маршала Жукова. На нем запечатлели маленькую девочку, которая высунулась наружу из открытого окна на 4 этаже многоэтажки и пыталась встать подоконник.

Как пояснили в омской полиции, по факту проверки было установлено, что девочке 3 года, и она проживает со своими родителями и старшей сестрой 7 лет. Мать ребенка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что она в тот день легла спать около двух часов дня, забыв закрыть окно. О том, том что малышка оказалась на подоконнике, омичке сообщила старшая дочь, которая ее разбудила.

В настоящее время на мать девочки сотрудники полиции составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также решается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

Напомним, в начале июля в Омске произошла похожая ситуация, тогда трехлетний мальчик выпал из окна. В том случае все закончилось госпитализацией ребенка.

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