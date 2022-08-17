Опережая график: в этом году в Омске снова ремонтируют дороги на год вперед

В Омске продолжается ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные дороги» партии «Единая Россия». Отметим одну неуклонную тенденцию, характерную для омского региона: каждый год дорожники справляются со своей задачей на год раньше сроков, указанных в графиках. За это получают и осваивают дополнительное финансирование. В виде бонуса от федерального Правительства. На эти деньги властям удается уже не просто проводить ремонт дорог, но выполнять его комплексно - с охватом всех мелочей - тротуаров, ограждений, иногда освещения и прилегающей территории.

75% дорог приведены в нормативное состояние

Так в прошлом году дорожники, победившие в аукционах, вышли с опережением графиков и, помимо дорог 21-го года, зашли на ремонт большинства объектов 22-го года. В этом сезоне эту практику продолжили. На всех отремонтированных и запланированных объектах обновляют дорожное полотно проезжей части, меняют элементы прилегающей дорожной инфраструктуры: бордюры, тротуары, обустраивают парковки, проезды, остановочные комплексы, светофоры, дорожные знаки, ограждения. На некоторых участках дополнительно проводятся работы по расширению проезжей части, укреплению обочин или основания дороги, где-то подрядчики также обновляют ливневые лотки.

Сегодня в ходе объезда на участках с представителями администрации города и Омского городского Совета побывали приглашенные омичи. Первой практику освоила омичка Наталья Скоромных.

- Важно, что работы выполняются комплексно. Обновляют не только дорожное покрытие, но и тротуары, - отметила женщина.

Семь дорог делают досрочно

Делегация проследовала на улицу Серова. Первый заместитель директора, главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов отметил, что эта дорога - тоже среди объектов следующего года, но подрядчик зашел заблаговременно, провел демонтажные работы, снял старое асфальтовое покрытие, приступил к установке бордюров и мощению пешеходных зон из тротуарной плитки.

- Время у подрядчика есть, контрактные сроки – это 1 августа 2023 года. Но, если не помешают неблагоприятные погодные условия, физические объемы работ планируется завершить в текущем строительном сезоне, – сообщил Глебов.

К «опережающим график» объектам 2023 года относятся также уже ремонтируемые дороги по улицам Партизанская, Вавилова, Бородина, Перелета, Шаронова, на дублере Волгоградской. И многие из этих объектов - в высокой степени готовности – от 40% до 95%. Заместитель председателя Омского городского Совета Виталий Путинцев отметил, что система федеральных проектов позволила добиться прорывных результатов по ключевым направлениям развития города.

- Ремонт дорог - это как раз такой пример. Совместная работа областного правительства, городского совета и мэрии позволяет реализовывать планы со значительным опережением графика. За пять лет реализации федерального проекта «Безопасные дороги» в Омске отремонтировано около 4,4 млн квадратных метров дорожного полотна, общая протяжённость 252 км. К нормативному состоянию приведено более 75% городских дорог. Создание качественной дорожной инфраструктуры, безопасной для всех участников дорожного движения закреплено в «Народной программе» партии «Единая Россия», - пояснил Путинцев.

Наша справка

Общая стоимость работ ремонта участка улично-дорожной сети города Омска автомобильной дороги по улице Серова от проспекта Карла Маркса (от бульвара Победы) до улицы Труда составляет – 83,39 млн рублей. Протяженность объекта – 2,29 км.

Контрактом предусмотрен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, замена и обустройство выявленных по результатам обследований недостающих элементов обустройства дорог: пешеходных и технических тротуаров, дорожных ограждений, бордюрного камня, дорожных знаков, светофоров, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами.

В целом, предусмотрен ремонт более 21,3 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги и съездов; павильонов ожидания на остановках общественного транспорта, замена старых бортовых камней на новые.