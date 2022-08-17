Экс-президент ХК «Авангард» Максим Сушинский: игроки всегда охотно ехали в Омск

Фото: belarushockey.com.

Экс-президент омского хоккейного клуба «Авангард», который снова из Балашихи перевозят в Омск, Максим Сушинский прокомментировал недавнюю информацию генерального менеджера омского клуба Алексея Волкова о том, что хоккеисты неохотно едут в Омск.

- Не согласен с такой позицией. В Омске созданы шикарные условия для хоккеистов, а местные болельщики, однозначно, одни из лучших в стране, как по преданности клубу, так и по шумовой поддержке. Игроки всегда охотно ехали играть за «Авангард», потому что это хорошая возможность выиграть медали и кубки, заработать деньги для семьи. Сужу, как по тем годам, когда сам выступал, так и по сезону, когда был президентом клуба, ведь формировали состав мы тогда все же под Омск, а переезжать в Балашиху пришлось уже позже, — отметил Сушинский в разговоре с корреспондентом Betonmobile.ru.

При этом бывший руководитель команды считает, что география не так и плоха, а условия - намного лучше, чем в других клубах России.

- Каждый день в Москву летает по три рейса. Поэтому география не имеет никакого значения. И подписание тех же Найта, Буше и Яроша в нынешнее межсезонье – лишнее тому подтверждение, их же ничего не смутило. Кроме того, относительно недалеко от Омска есть Екатеринбург и Челябинск, где почему-то никогда не жаловались, что к ним не едут игроки. Но самый яркий пример – Магнитогорск. Не в обиду этому городу, в котором я тоже играл, но условия жизни там гораздо хуже, чем в том же Омске. Но в «Металлурге» всегда собирают мощный, боеспособный состав, который борется за самые высокие места, выигрывает чемпионаты, и при этом никто не рассказывает, что хоккеисты неохотно едут в этот уральский город, — заметил Сушинский.

В конце телефонного разговора Максим Сушинский предположил, что руководство заранее «стелет соломку» относительно нового состава команды, который сформируют в новом сезоне.

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