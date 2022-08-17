Омский социальный проект «Путешественник» признан одной из лучших практик активного долголетия в стране

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

Проект комплексного центра Русско-Полянского района «Путешественник» вошел в федеральный сборник лучших практик активного долголетия по итогам 2021 года. Сборник объединил программы разных форматов. Министерство труда и социальной защиты РФ рекомендует специалистам социальной отрасли использовать их для тиражирования.

Программа активного досуга «Путешественник» действует уже 7 лет. Ее участники – люди от 50 до 75 лет, не имеющие строгих ограничений по здоровью. Социальная практика реализуется на базе комплексного центра Русско-Полянского района и включает 3 направления: арт-туризм, оздоровительный и культурно-познавательный туризм. Участники совершают непродолжительные туристические поездки. Также активисты посещают виртуальные экскурсии по музеям и выставкам. В реализации проекта помогают специалисты разных отраслей: дизайнер, стилист, хореограф, психолог, музыкальный работник, инструкторы по трудотерапии и спорту.

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

- Развитие активного долголетия — одна из целей Стратегии действий в интересах людей старшего возраста в Российской Федерации до 2025 года. Работа с пожилыми людьми выделена в отдельное направление национального проекта «Демография». В Омской области строят новые корпусы пансионатов для пожилых людей, в комплексных центрах открывают отделения дневного пребывания для организации оздоровительных заездов. Мобильные бригады доставляют пенсионеров на профилактические осмотры. В области работают более 500 социальных клубов. Один из них – «Путешественник» получил столь высокую оценку на федеральном уровне, – рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

Накануне участники клуба посетили государственный природный парк «Бурабай» в Казахстане, побывали на озере Ая в Республике Алтай. В октябре омские путешественники отправятся в Новосибирск. Тур будет приурочен ко Дню пожилого человека.

- Выходя на заслуженный отдых, люди часто теряются. Чем заняться? Что будет дальше? Остается старость и одиночество? Наша практика дает возможность участникам программы чувствовать себя молодыми душой, ведь путешествия делают людей счастливыми и вдохновляют двигаться вперед. Проект воодушевляет участников и помогает им найти новых друзей, – поделилась аналитик административной службы комплексного центра Русско-Полянского района Наталья Трофименко.

Фото: министерство труда и социального развития Омской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ОмГАУ торжественно открыли Центр молодежных инициатив

В новом пространстве юные, но уже состоявшиеся общественники смогут внедрять полезные для омичей социальные практики (подробнее...)