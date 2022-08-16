Омские инспекторы разбираются с ночным наездом на пешехода на дороге в Муромцево

25-летний парень попал в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-служба полиции региона сообщила, что в Омской области 14 августа в 22:00 произошел наезд на пешехода. Как выяснили правоохранители, 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по автодороге Омск - Муромцево и в районе 35-го километра сбил пешехода, который не собирался переходить дорогу.

- В аварии пострадал пешеход - молодой человек 25 лет. Его увезли в больницу. По факту случившего полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП, - сообщили правоохранители.

На представленном видео из соцсетей видно, что встреча водителя пешехода оказалась совершенно неожиданной. Водитель не заметил пешеход на на обочине в темное время суток, а пешеход заметался по дороге, не решив, в какую сторону ему необходимо отойти.