В Омской области школьный автобус врезался в косулю

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сегодня утром в Тюкалинском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса и косули.

По предварительной версии полицейских, школьный автобус ГАЗель «Некст», за рулем которого находился водитель 1961 года рождения, столкнулся с косулей, внезапно выбежавшей из леса на проезжую часть. В результате столкновения автобус получил несущественные повреждения кузова. Косуля скончалась на месте. На момент ДТП в салоне транспортного средства находились 8 человек, включая 6 детей. Никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, это не первый случай гибели животного под колесами автомобиля. Ранее на севере Омской области под колеса автомобиля угодил лось.