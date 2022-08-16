Население городского поселка Биофабрика в Центральном округе за несколько лет удвоилось

В течение дня глава региона Александр Бурков продолжает инспектировать Центральный округ города Омска. В программе визита - поездка в самый быстро растущий микрорайон округа - поселок Биофабрика.

Депутат Омского городского Совета Алексей Саяпин сообщил, что поселок является примером городских кварталов, где социальная инфраструктура и развитие жилого строительства идут нога в ногу – этим направлениям партия «Единая Россия» уделяет особое внимание в рамках «Народной программы».

Прирост населения и инфраструктуры

- По нацпроекту «Демография» этим летом сдан в эксплуатацию детский сад на 310 мест, стоимость строительства и оснащения составила 408 млн. рублей. Это стало новым импульсом в развитии поселка. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирована дорога от улицы 10 лет Октября до детского сада и к удаленным домам, а также обустроена разворотная площадка общественного транспорта. Сумма работ составила 17,9 млн. рублей, объекты сданы в 2021 году. Отмечу, что в поселке расположен комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты», я в нем являюсь попечителем с 2012 года. В центре занят 231 сотрудник, обслуживаются 6222 человека, - рассказал парламентарий.

Уровень жизни жителей Биофабрики со строительством социального объекта и инфраструктуры существенно улучшился. Сейчас здесь проживают 1640 человек. Жители отмечают нормализацию транспортного сообщения, автобус №59 регулярно ходит по маршруту. Установлены торговые объекты, в одном из них расположилась аптека, которую люди ждали с 2015 года.

- Посёлок развивается интенсивно, при этом всего десять лет назад здесь жили всего 700 человек, сейчас вдвое больше. И есть потенциал для дальнейшей жилищной застройки, который может стать мощным импульсом к дальнейшему развитию. У нас четыре объекта социальной инфраструктуры, главный, конечно же, - детский сад. Пока 100 детей, но в любом случае быстро заполнится за счет близости к будущим новостройкам. Спасибо за содействие в его строительстве по нацпроекту, - добавил Алексей Саяпин.

Выездные обследования здоровья

После микрорайона губернатор посетил на бульвар Иванишко в районе улицы 10 лет Октября. Здесь его встретил главврач Омского клинического онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Он рассказал, что в августе на бульваре Иванишко в рамках государственной программы «Здоровая Россия» организована работа мобильного центра здоровья. Это было одним из пожеланий жителей.

- Благодаря нашей, условно говоря «передвижной поликлинике» мы можем обеспечить качественной медицинской помощью жителей разных районов города. Мобильный центр может приезжать на крупные предприятия, а также участвовать в акциях таких проектов как «Онкопатруль» или «День здоровья». Благодаря таким передвижным центрам примерно у 60% пациентов выявляются факторы риска развития различных хронических неинфекционных заболеваний. Главная цель передвижных госпиталей – выработка у омичей привычки следить за здоровьем, а также помощь тем людям, что относительно здоровы, своевременно заметить имеющиеся нарушения или факторы риска, - отметил Дмитрий Маркелов.

Бригада врачей из девяти специалистов ведет профилактическое консультирование по широкому спектру направлений. Омичи бесплатно могут проверить сосуды, зрение, сатурацию, сдать ЭКГ и другие анализы и обследования. Достаточно обратиться с паспортом и полисом. В сезон летних отпусков, работа выездного пункта Центра здоровья значительно упрощает получение медицинской помощи.

- Потребность, как я вижу, есть, - отметил Александр Бурков, глядя в списки желающих пройти обследование, записанных волонтерами.

- Сегодня только 21 человек записался. Кто не успел, просят им позвонить, когда снова будет работать выездной центр здоровья, - рассказали губернатору волонтеры.

- Полезный проект, - похвалил Александр Бурков.