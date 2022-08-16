Омский суд вынес приговор по делу об обрушении казармы учебного центра ВДВ в поселке Светлом

Трагедия случилась ночью, когда все спали. Некачественно построенная казарма не выдержала и рухнула. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня Кировский районный суд вынес решение по делу об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ, которое произошло 12 июля 2015 года. В результате трагедии под завалами оказались 42 десантника, из которых 24 скончались.

Как стало известно из зала суда, каждому из 11 фигурантов предъявлено обвинению сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых «Мошенничество, совершенное организованное группой лиц в особо крупном размере», «Злоупотребление полномочиями в особо крупном размере".

Суд вынес приговор в отношении следующих фигурантов дела: экс-замруководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александра Савустьяна - 5 лет условно и штраф 150 тысяч рублей; директора «РемЭксСтрой» Александра Дорофеева - 8 годам лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей; экс-руководителя проекта «РемЭксСтрой» Дмитрия Баязова - 7 лет колонии общего режима и штраф 250 тысяч рублей; экс-заместителя командира войсковой части по тылу полковника Владислава Пархоменко - 10 лет колонии строгого режима и штрафу в размере 6 миллионов рублей. Старшего инженера-инспектора инспекции технического надзора (за капитальным строительством и капитальным ремонтом) РУЗКС ЦВО Евгения Криворучко, которому было назначено 5 лет колонии, освободили в зале в связи истечением срока давности. Уголовное дело в отношении полковника Олега Пономарева был также закрыто по этой причине.

В отношении остальных четырех фигурантов резонансного дела - сотрудников Спецстроя России - приговоры вынес Омский гарнизонный суд. Так, максимальное наказание получил Игорь Титорев - 8 лет колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей, минимальный срок у Николая Гашенко, которого и вовсе отпустили из зала суда из-за истечения срока давности, - 5 лет колонии.

Напомним, расследование трагедии продолжалось на протяжении 5 лет, а суды длились последние 2 года.

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