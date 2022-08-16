Александру Буркову доложили о реализации нацпроектов в Центральном округе Омска

Во вторник глава региона вместе с мэром Сергеем Шелестом работают в Центральном округе. Вместе они побывали в сквере имени Бориса Суворова. Любимое место отдыха многих жителей поселка Амурский еще десять лет назад было заброшенной территорией. Сегодня общественное пространство пользуется популярностью среди мам с детьми, пожилых людей и спортсменов.

Хоккейная коробка

Благоустраивать территорию начали еще в 2016 году, рассказал директор управляющей компании «Жилищник-3» Алексей Русавский. Тогда за счет средств муниципального гранта на сумму 280 тысяч рублей установили спортивные тренажеры. Два года назад администрацией города было выделено дополнительно 200 тысяч рублей на оборудование небольшой сцены и установку лавочек. В этом году 300 тысяч рублей из муниципального бюджета направили на завоз земли, кронирование деревьев и озеленение сквера.

- Жители очень активно просят у нас ещё и спортивную площадку — хоккейную коробку, - рассказал главе региона Алексей Русавский. - Хоккейная коробка у нас раньше была, в 2000-х годах, на школьной территории. Когда школу начали огораживать, коробку эту снесли, и жители очень просят восстановить.

- Давайте посмотрим, что сможем сделать в рамках совместной программе с нашим «Авангардом» по строительству хоккейных коробок на пришкольных территориях. Они же ставят потом раздевалки, со дворов ребят берут на занятия, и даже тренер есть, - предложил Александр Бурков рассмотреть в перспективе этот вопрос.

- Да, на нашей территории 7 домов, 1500 жителей, из них 300 детей, - отметил Алексей Русавский актуальность темы строительства спортплощадки. - Знаю, что некоторые дети занимаются в школе «Авангард». И их родители просят восстановить хоккейную коробку, чтобы у детишек была возможность ещё дополнительная возможность заниматься здесь.

Сквер Бориса Суворова

Поселок Амурский за последние годы заметно преобразился.

- Сейчас мы с вами находимся на территории обновленного сквера имени Бориса Суворова. В этом году благодаря федеральному проекту «Городская среда» здесь удалось установить игровое оборудование почти на 2 миллиона рублей. И это было долгожданное событие для всех жителей, так как на территории поселка много детей школьного и дошкольного возраста. В настоящее время детская площадка пользуется большой популярностью, - отметил Алексей Русавский.

Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в этом году удалось запланировать комплексную замену изношенного асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня сразу в нескольких дворах. Исполнителем выступает подрядная организация ООО «ЗавГор». Сумма контракта около 1,2 млн рублей. За ходом работ по ремонту междворового проезда у домов 1а и1б по улице 21-я Амурская губернатор смог понаблюдать лично.

Жилой комплекс

Побывал Александр Бурков и в жилом комплексе «Тарская крепость». Как отметила Наталья Старовойтова, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в Омской области, в начале 2000-х на этом месте были деревянные бараки. Сегодня здесь располагается современный микрорайон с развитой инфраструктурой. Недавно на территории построили спортивную площадку. Открыли ее в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Партия уделяет особое внимание направлению детского спорта в рамках «Народной программы».

- Уже построено 16 многоэтажных домов. На территории проживает около 6000 человек. Застройка и дальше продолжается, проходит благоустройство появляются новые объекты инфраструктуры. В прошлом году в микрорайоне открылся новый детский сад на 300 мест. Его долго не могли достроить, благодаря поддержке правительства региона работы удалось завершить. Юные жители получили этот чудесный подарок, - отметила Старовойтова, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия»«Детский спорт» в Омской области.

Активно идет благоустройство микрорайона. В рамах программы «Формирование комфортной городской среды» жители путем голосования выбрали мини-территорию и, как отметила Наталья Старовойтова, очень рады, что скоро произойдут изменения. Здесь уже есть хоккейная коробка. Скоро появится детский игровой комплекс, зона отдыха, тренажеры для занятий спортом.

- Жители проголосовали за эту территорию в прошлом году, и в этом году мы её благоустраиваем. Надо сказать, что благоустройство возникло не просто так - была создана инициативная группа, с которой мы проработали именно то, что они просили. - Здесь будут три зоны: первая - детская площадка, игровой комплекс для детей, вторая - зона отдыха для бабушек, дедушек, родителей, и третья зона — это спортивные тренажёры для активных жителей, которые занимаются спортом. Зеленые насаждения вокруг тротуара. Мы разговаривали с жителями, - я приглашу специалистов из аграрного университета, чтобы понять, какой породы деревья лучше высадить здесь, чтобы они прижились и можно было за ними ухаживать. И хотим обязательно посадить ёлку, чтобы здесь потом устраивать новогодние праздники.

Большое преображение для микротерритории

Микротерритория между домами 20 по улице 28-я Северная и 189 по улице Осоавиахимовская заметно преобразится уже к концу августа.

- Это место будет обустроено благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Огромный плюс, что решение о том, какие объекты необходимо благоустроить, принимают сами жители. Например, здесь люди сами решили, что должны появиться и тренажеры, и детские игровые элементы, а также современные пешеходные дорожки с бордюрами. Работы уже подходят к завершению. Стоимость проекта больше 3 млн рублей, - отметила Наталья Старовойтова.

Александр Бурков считает подобное взаимодействие заслуживающей внимания и поддержки со стороны бизнеса, администрации округа и города.

- Микрорайон новый, большой и его дальнейшее развитие должно отвечать интересам бизнеса, поэтому предпринимательство нужно активно подключать к обустройство молодёжных площадок, студенческих пространств, - отметил губернатор.

Жители не стоят в стороне от процесса и сами своими руками благоустраивают территорию. Недавно решили украсить трансформаторную будку. Вместе с активистами «Молодой гвардии» нанесли на нее букву Z - символ спецоперации, означающий - «За победу».

Помимо программы «Формирование комфортной городской среды» в фокусе внимания губернатора магистрали, отремонтированные по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт дорог

Александр Бурков осмотрел улицу Вавилова, где на участке от улицы Октябрьской до 36-ой Северной идут ремонтные работы.

Это конкретно участок дороги входит в программу дорожного ремонта следующего, 2023 года, - сообщил губернатору Юрий Иванищев, член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги».

- Работы уже выполнены на 60%, - заверил куратор проекта Юрий Иванищев.

Сумма контракта составила почти 80 млн рублей. Протяженность трассы – 3,2 километра. Подрядная организация ООО «Сибдор» планирует завершить ремонт к ноябрю этого года.

Иванищев отметил, что улица Вавилова в ремонте нуждалась очень давно.Да, она второстепенная, но по ней все равно проходит большой поток транспорта в сторону Амура и Нефтяники. Дорожное полотно было серьезно повреждено, но в этом году решение проблемы сдвинулось с «мертвой точки» благодаря совместной работе администрации региона и города.

- Пока не хватает бордюров, тротуаров, но все это тут скоро появится. По контракту срок исполнения работ - август 2023 года. Хотя подрядчику рекомендовано завершить основные работы уже к ноябрю. Надеюсь, все пройдет без проволочек, - подытожил член общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия»«Безопасные дороги».