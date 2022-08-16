Жертвами омского псевдо-юриста стали 28 пенсионеров

600 тысяч отдали омские пенсионеры в надежде увеличить пенсионные выплаты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омская прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель, который оказывал юридические услуги, обманул 28 пенсионеров. Среди заявленных - перерасчет неверно начисленных пенсий. На это и купились многие омские пенсионеры. Сумма причиненного ущерба в итоге составила около 600 тысяч рублей.

Как сообщили в ведомстве, в период с 2021 по 2022 годы мужчина, не имея каких-либо документов, обещал гражданам добиться перерасчета их пенсий, или оформить досрочную пенсию, или другие социальные выплаты от государства. С этой целью он заключал с омичами договоры об оказании юридических услуг. Но каких-либо мер по исполнению своих обязательств он не предпринимал. В среднем каждый из жертв передал мошеннику денежные средства в размере от 15 до 32 тысяч рублей.

На данный момент все материалы прокурорской проверки были переданы в полицию, на основании которых ее сотрудники завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошеничество».

В прокуратуре напоминают, что все сведения о состоянии индивидуальных лицевых счетов, о размере пенсий и других выплатах можно получить совершенно бесплатно в Пенсионном фонде РФ, подав туда соответствующий запрос.