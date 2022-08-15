Сегодня в Омск прибыли пять новых троллейбусов «Адмирал»

В Омск прибыла новая партия троллейбусов «Адмирал». Пять пассажирских составов были приобретены городом на средства инфраструктурного кредита. Такая программа развития региона была поддержана президентом России Владимиром Путиным и партией «Единая Россия». Напомним, что в целом кредит в размере 3,9 млрд рублей будет направлен на развитие инфраструктуры Левого берега, в том числе на строительство 10,5 км контактной троллейбусной сети, приобретение новых троллейбусов, строительство тяговых подстанций, реконструкцию троллейбусного депо по улице Ватутина. Сейчас уже приобретено 9 троллейбусов «Адмирал». Планируется приобретение еще около 40. В общей сложности за последние годы омский муниципальный транспорт обновился на 62 троллейбуса. Развитие транспортной инфраструктуры включено в «Народную программу» партии «Единая Россия».

- Запуск трех новых троллейбусных маршрутов на Левобережье будет осуществлен до конца 2024 года. До этого времени новые троллейбусы, которые сейчас поступают к нам в город, будут работать на существующих магистральных маршрутах: 3, 4, 15, 67. Но это произойдет только после того, как они пройдут необходимое техническое обслуживание, брендирование, ввод в эксплуатацию и обкатку. Прибытие еще одного, шестого, троллейбуса «Адмирал» ожидается завтра утром, - рассказал директор мунийипального предприятия города Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Троллейбус «Адмирал» положительно зарекомендовал себя в нашем городе. «Адмиралы» комфортные и безопасные. Здесь три широких дверных проема, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон. Общая пассажировместимость – 96 человек, сидячих мест – 33.

- Наши специалисты за время эксплуатации уже наши к ним «подход», технические обслуживания проходят оперативно и качественно. Приобретение именно этой модели троллейбусов положительно скажется на дальнейшем развитии троллейбусного движения в нашем городе, - подытожил начальник филиала «Троллейбусное депо» муниципального предприятия Василий Мелищук.