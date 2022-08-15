«Единая Россия» совместно с омичами проверяет ход строительства детского сада Больших полях

В Омске по федеральному проекту «Новая школа» партии «Единая Россия» в Советском округе продолжается строительство детского сада для жителей поселка Большие поля. Полноценного дошкольного учреждения раньше здесь не было. Две группы детей заняты при местной школе, но семей с малышами в микрорайоне намного больше. Заветного открытия садика ждет и многодетная семья Кураковых. Туда пойдут не только двое детей. Устроиться в детсад планирует и мама.

- Я много лет работала педагогом, воспитателем и для нас будет просто двойной плюс иметь детский сад, можно сказать, в шаговой доступности, так как живем мы буквально за детским садом и рабочее место – я бы с удовольствием пошла в новый детсад воспитателем, - поделилась Галина Куракова.

Строительство объекта вышло на финишную прямую. Его введут в эксплуатацию осенью. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен в июне прошлого года.

- Объект на самом деле очень востребован, мы строим сегодня детский сад на 140 детишек, в каждой группе будет своя спальня, раздевалка, игровая комната, свое место для приема пищи, у каждой группы будет своя игровая площадка на улице, - отметил зампредседателя комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского горсовета, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Сахань.

Полностью готова коробка здания, кровля, окна, подведены и подключены все необходимые коммуникации. Ход строительства – на ежедневном контроле специалистов Госстройнадзора.

- Завозят строительный материал, отделочную плитку, выполнена штукатурка стен и сейчас покраска будет осуществляться и отделка плиткой, напольной, настенной. Ну а после этого будет закуплена мебель, посуда, а также игрушки, книги и обучающие материалы. Полностью благоустроят прилегающую территорию, - рассказала главный специалист отдела контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Администрации города Омска Анастасия Гаврилович.

В этом году в Омске введены в эксплуатацию четыре детских сада – на первой Станционной, улице Светловской и улице Тюленина, а также в поселке Биофабрика. В общей сложности 730 детей получили возможность ходить в детсад.