Омичкам рассказали, как получить грант на развитие своего дела

10 августа в библиотеке имени Дмитрия Менделеева представители общественной организации «Омский союз деловых женщин» провели встречу с жительницами Советского округа. В ходе мероприятия женщинам рассказывали о том, как можно самой придумать себе занятие и получить на него финансирование.

Ирина Живаева - председатель общественной организации поддержки социально незащищенных семей «Омский союз деловых женщин» рассказала о проекте «Рабочие места создаем вместе», получившем финансирование от Фонда президентских грантов. По ее словам, основной целью проекта является «нейтрализация» иждивенческой позиции.

- Мы беременны, мы родили ребенка, заботьтесь о нас. Безусловно забота и поддержка со стороны государства, работодателя и общественных организаций должна быть. Но это не значит, что молодая семья должна прекратить собственное движение по направлению к духовному, экономическому и социальному развитию. Ключом к нему является обучение актуальным и полезным компетенциям, пояснила Ирина.

В рамках Школы, организатором которой является женщина, проводятся бесплатные занятия, позволяющие ученицам освоить различные нюансы ведения собственного дела. Зачастую именно новые навыки позволяют семьям становиться более благополучными и успешными.На последнем собрании также побывала депутат Омского городского Совета Наталья Чебыкина.

- Иногда, для того, чтобы начать что-то новое, изменить свою жизнь, нам не хватает знаний. В интернете их получить не всегда возможно, и не факт, что они будут достоверными, а обучающие курсы в той же сети не всегда по карману пользователям. Когда проходят подобные семинары, нужно пользоваться случаем. Тем более, когда лекции проводят опытные специалисты, которые смогут не только дать точную информацию, но и ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в ходе семинара, - рассказала депутат.