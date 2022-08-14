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Общество14 августа 2022 6:05

Ночные заморозки прогнозируются в Омской области с 16 по 19 августа

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Виктория КОВЕРНЕВА
Похолодание до -5 градусов ожидается в ночные часы.

Похолодание до -5 градусов ожидается в ночные часы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские синоптики объявили штормовое предупреждение о надвигающихся заморозках. Похолодание ожидается с 16 по 19 августа.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, - предупреждают специалисты.

По данным Обь-Иртышского метеобюро, в понедельник, 15 августа, температура днем в регионе прогреется до +20°C. Ночью + 6...+ 11°C, без осадков.

Однако уже во вторник столбик термометра в ночные часы может местами опуститься -5°C в приземном слое. Днем ожидается + 15...+ 20°C, местами небольшой дождь.

17 августа показатели температур сохранятся, осадки прогнозируются на протяжении суток.

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