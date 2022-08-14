Омские единороссы предложили сделать новые льготы детям участников СВО

К концу года должно завершиться строительство крытого катка на территории «Сибирского нефтяника». Сейчас объект готов на 84%, но к его открытию уже готовятся представители партии «Единая Россия».

По инициативе проректора ОмГТУ Ольгу Кузнецовой и члена общественного совета федерального проекта «Детский спорт» Натальи Старовойтовой спорткомплекс должен стать доступнее для детей участников СВО, многодетных и малоимущих семей, пенсионеров и инвалидов.

Это предложение было озвучено и поддержано на встрече с с замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарьей Лантратовой.

- Строительство катка по народной программе «Единой России» в Омске идет в графике. Убедились в этом вместе с городскими активистами, посетив объект в рамках нашего проекта «Партийный десант», — рассказала замсекретаря Генсовета «Единой России».

Лантратова подчеркнула, что она готова привлечь к контролю завершения строительства и сдачи объекта целый «женский десант».

- К этой работе также подключим наш Женский комитет. Уверена, что после сдачи объекта многие мамы захотят привести сюда дочек заниматься фигурным катанием. Поэтому все должно соответствовать всем необходимым требованиям, — пояснила она.

Напомним, что строительная готовность крытого катка составляет более 80%, сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь. Пока подрядчик продолжает работы по монтажу внутренних инженерных сетей, систем пожарного водопровода и электроснабжения, освещения, отопления. Уже смонтировала система охлаждения и подогрева ледового поля.

Совсем скоро здесь смогут проводить тренировки команды школы «Авангард», учащиеся местной СШОР, студенты. Также будет организовано массовое катание для всех желающих и шорт-трек. В зимний период предполагается заливка открытого катка.

К слову, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.