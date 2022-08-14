Хоккеисты клуба «Авангард» не хотят возвращаться в Омск из Балашихи

Но многим членам команды, которым не удалось покинуть клуб, все-таки придется вернуться в Омск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возвращаться в Омск из Балашихи не хотят хоккеисты клуба «Авангард». Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

- Переезд в Омск накладывает свой отпечаток. Были ребята, отказавшиеся от нашего предложения. Топовые игроки, которых мы рассматривали и вели с ними переговоры. Они даже на меньшие деньги выбрали другие клубы,- пояснил Волков.

Сглаживая ситуацию, руководитель отметил, что таких спортсменов не очень много. Однако в контексте интервью многим ясно, что к ссылке в Сибирь не готов никто: многим по нраву столичная жизнь.

Напомним, ледовую арену на улице Лукашевича должны сдать к 1 сентября 2022 года, первый матч омского клуба на домашней арене запланирован ан 1 октября.