В Омске мать малютки, которая едва не упала с балкона, наглоталась психоактивных веществ и потеряла сознание

Фото: пресс-служба МЧС Омской области.

11 августа сотрудником МЧС в Омске была спасена двухлетняя малышка. Ребенок вышел на открытый балкон и чуть не выпал на асфальт. Девочку вовремя заметил спасатель, вызвал группу и помог малышке.

Ребёнок стоял на шатающемся стуле и мог упасть в любой момент. При этом до того, как полезть через окно, спасатель попытался войти в дверь квартиры: он стучал и звонил, но все было бесполезно. Спасатель поднялся к ребёнку по пожарной лестнице, заметив его, девочка испугалась и забежала в квартиру. Во время случившегося мать нашли в комнате без сознания. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры сейчас женщину поместили в больницу, врачи оказывают ей помощь.

Девочка находится в Специализированном доме ребёнка, поскольку местонахождение её отца установить не удалось. Но если сначала медики и общественность заподозрили у матери какое-то заболевание, из-за которого она упала в обморок, то теперь все встало на свои места.

- В связи с тем, что предварительной причиной наступления бессознательного состояния матери послужило отравление психоактивными веществами, правоохранительными органами решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетней, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Родителей заставят исправиться или лишат родительских прав.

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