91% заболевших и новые ограничения: в Омске разгулялся детский энтеровирус

Не медлите в обращением к врачу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре Омской области наступил новый тревожный период В июле медики зарегистрировали пик заболеваемости энтеровирусом среди несовершеннолетних. Врачи предупреждают, что инфекция, которая носит научное название «неполио» опасна, ее течение довольно тяжелое. При этом заражаются только маленькие пациенты, взрослых вирус не трогает. Симптомы частично схожи с коронавирусными.

- За семь месяцев 2022 года на 100 тысяч жителей показатель заболеваемости составил 0,6, что в три раза выше средних значений по региону. Пик пришёлся на июль — 91,7 % от всего числа заражённых. Отметим, что в прошлом году подобных случаев зарегистрировано не было. Все заболевшие в нынешнем году — дети до 18 лет. Из которых 91,6 % — от 3 до 14 лет, - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Энтеровирусная инфекция, как и многие другие, передается воздушно-капельным путем. Симптомы удручают.

Температура пациента повышается до 38-39 градусов. Набухают и воспаляются лимфоузлы. Ребенок чувствует общее недомогание, головную боль, быстро худеет. Глаза и горло краснеют, значительно повышаются пульс, может быть учащенное сердцебиение. Болят конечности, могут быть боли в груди. Иногда происходят судороги.

Чтобы снизить заболеваемость в регионе этим вирусом, сотрудники Роспотребнадзора ввели дополнительные ограничительные меры. В детсадах, пришкольных и загородных лагерях решено проводить дезинфекцию помещений и обдавать растительную пищу кипятком.

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