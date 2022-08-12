На Левобережье Омска для улучшения транспортной доступности запустят новые троллейбусы «Адмирал»

Скоро на Левобережье Омска начнут ходить новые троллейбусы – это улучшит транспортную доступность в городе. В последние годы в Омске идет активное обновление общественного транспорта. В 2021 году в Омск поступил 51 экологичный автобус ЛиАЗ на природном газе. А в этом году область получила бюджетный кредит на развитие инфраструктуры Левого берега, в том числе на строительство 10,5 км контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, реконструкцию троллейбусного депо по улице Ватутина. Кредиты на инфраструктурные проекты на федеральном уровне были поддержаны президентом Владимиром Путиным и партией «Единая Россия».

11 августа об этом жителям микрорайона на встрече рассказали представители администрации города.

Омичка Ольга Клименко, проживающая в многоквартирном доме на улице Лукашевича рассказала, что сейчас общественных транспорт есть, но добираться на нем некомфортно.

- На остановках нас ожидают в основном маршрутки, в которых нет ни воздуха, ни места. Ни с чемоданом не проехать, ни с детьми: это всё очень сложно, - отметила омичка.

Заместитель директора департамента транспорта администрации города Омска Игорь Кожухов рассказал о новой маршрутной сети города Омска, о создании дорожной и транспортной инфраструктуры на территориях комплексной жилищной застройки в Омске.

- Сейчас проводятся работы по закупке троллейбусов. Первые 4 уже в пути, едут в Омск. В течение двух недель мы планируем получить 9 троллейбусов. Всего планируется приобретение 49 троллейбусов для организации работы новых троллейбусных маршрутов, - рассказал Кожухов.

Директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов заверил омичей, что для запуска транспортного сообщения будет восстановлено депо на улице Ватутина.

- Восстановим депо, сделаем диспетчерскую возле «МЕГИ», диспетчерскую на ул. Верхнеднепровская. Установим контактную сеть, отремонтируем каналы, завезём новое оборудование. Новая троллейбусная сеть соединит новые районы Левобережья с правым берегом города. Данная троллейбусная сеть будет проходить по улицам Лукашевича, Комарова, Крупской, Ватутина, Перелёта, что существенно улучшит транспортное обеспечение жителей Левобережь», - отметил Фролов.

Напомним, что по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» до 2024 года будет приобретено еще около 200 автобусов нового типа. Экономия топлива и уменьшение выбросов в атмосферу составят более 50%.

Также в рамках «Народной программы» партия «Единая Россия» уделяет особое внимание увеличению количества экологически чистого общественного транспорта. И развитие транспортной инфраструктуры включено в эту партийную программу, с которой партия победила на выборах депутатов Госдумы в прошлом году.