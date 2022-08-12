Очередь до фонтана – «Лужайкино» презентовало новинку

Известный омский молочный бренд ко Дню города подготовил новинку – фирменное сгущенное молоко. Только цельное молоко и сахар, строго по ГОСТ – новый продукт приготовлен по рецептуре, проверенной временем.

После двух лет ограничений лето 2022 подарило нам возможность вновь посетить все летние мероприятия, что называется, «в живую». Утром 6 августа, собираясь на Сибирский международный марафон, омичи еще не знали, что их ждет на интерактивной площадке «Лужайкино».

Команду торговой марки на марафоне было видно издалека – возглавляла забег Коровка Мила – фирменный маскот компании. Сотрудники с множеством белых и зеленых флагов с логотипом в фирменных футболках – радостные, здоровые, готовые побеждать -вышли на старт. Дистанцию преодолели легко, задорно. Коммерческий директор финишировал одним из первых, проявив волю к победе и став примером для всей команды. И вот уже Коровка Мила на финише встречает участников массового забега, омичи, пробегая мимо, с радостью пожимали руку на удачу и обнимали коровку Милу, приветствуя, как старого знакомого.

Утро команды «Лужайкино» началось с марафона, потом мы оформили интерактивные площадки для детей и фотозону для участников кастинга в сквере имени Дзержинского, где была запланирована праздничная программа на День города, – рассказывает представитель компании.

Проект #кастинглужайкино проводится уже в пятый раз и с каждым запуском собирает все большее количество участников и вызывает небывалый отклик у юных любителей молочной продукции. «Ведь это так здорово, пройти отбор и стать лицом торговой марки на время рекламной кампании. Участвовать в фотосессии, позировать перед камерой, примерять интересные образы, - с гордостью делятся своими впечатлениями победители предыдущих кастингов. И если ранее в конкурсе можно было принять участие онлайн, то в этот раз проект стартовал на выставке «Агро-Омск», получил продолжение в День города, а итоги будут подведены в сентябре. Если поторопиться, то можно еще успеть присоединиться к команде любителей молочной продукции «Лужайкино». А это значит, что уже осенью и зимой мы увидим множество улыбок наших детей на улицах города. Используйте шанс своего ребенка стать звездой. Подробности в социальных сетях торговой марки.

Очередь к стенду «Лужайкино» собралась в минуты и достигала фонтана, когда на промостойке появились жестяные баночки в узнаваемых цветах. Сгущенка! Да, на кульминацию праздника команда подготовила самое лучшее – сгущенное молоко «Лужайкино». Сделано по ГОСТу – это лучший и самый надежный рецепт сгущенки на сегодняшний день.

- Мы так этого ждали! Все продукты молочные берем только «Лужайкино» и очень хотели сгущенку, – делится покупательница из очереди, держа трехлетнего малыша за ручку. – Ребенок только Лужайкинский творог ест!

- Обязательно попробуем и точно будем брать! – добавляет покупательница с большим опытом, внимательно разглядывая состав. – Это же натуральное, как раньше.

- «Лужайкино» всегда удивляет своими проектами и радует качеством продукции, здорово, что в Омске есть такой надежный и ответственный производитель, - вторит женщинам мужчина, отец двух сыновей.

Молочный завод «МилкОм», производитель торговой марки «Лужайкино», построен с нуля и оснащен современным оборудованием. За 8 лет продукцию компании полюбили не только омичи, но и жители других регионов. Сырье высшего сорта, стерильное производство и строгий контроль качества - залог успеха у потребителей. И есть еще куда расти и чем удивлять! Следите за новостями, впереди новые проекты и сюрпризы!

Еще больше интересного о молоке и молочных продуктах на сайте Лужайкино.

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Фотоматериал предоставлен ООО «МилкОм».

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