В Омской области сельчанина насмерть раздавило автоматическим прессом для уборки сена

Фото: СК России по Омской области.

Следственный комитет Омской области сообщил о несчастном смертельном случае, который произошел с сельским рабочим. Сотрудник крестьянско-фермерского хозяйства в Саргатском районе Омской области во время уборки сена погиб. Как установили следователи, мужчине были нанесены смертельные травмы автоматическим пресс-подборщиком для уборки сена. Такая машина делает забор сена, которое прессует, прокалывает и обматывает. готовый брикет. На каком этапе 30-летний разнорабочий получил смертельные раны - не сообщают.

- По факту смерти 30-летнего рабочего крестьянско-фермерского хозяйства в Саргатском районе области за нарушение требований охраны труда заведено уголовное дело, - сообщили следователи.

Расследование идет. Главе КФХ грозит четыре года тюрьмы.

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