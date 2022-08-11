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Происшествия11 августа 2022 4:05

Порезал и сжалился: житель Русской поляны убил собутыльника и вызвал скорую

В Омской области пьяный рецидивист зарезал своего товарища
Виктория КОВЕРНЕВА
Орудие преступления. Фото: СУ СКР по Омской области

Орудие преступления. Фото: СУ СКР по Омской области

Неординарная потасовка произошла в райцентре Русская Поляна Омской области. 9 августа два мужчины выпивали, но, видимо, что-то не поделили.

- Ранее дважды судимый за убийство 44-летний мужчина во время совместного распития спиртного нанес несколько ударов ножом ранее неоднократно судимому приятелю, - уточняют в Следственном комитете.

Но самое интересное, что после ножевых обидчик вызвал скорую, видимо осознав всю тяжесть последствий. Или просто сжалился над собутыльником.

Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего. Теперь 44-летний омич снова может пойти по этапу.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ