Порезал и сжалился: житель Русской поляны убил собутыльника и вызвал скорую

Орудие преступления. Фото: СУ СКР по Омской области

Неординарная потасовка произошла в райцентре Русская Поляна Омской области. 9 августа два мужчины выпивали, но, видимо, что-то не поделили.

- Ранее дважды судимый за убийство 44-летний мужчина во время совместного распития спиртного нанес несколько ударов ножом ранее неоднократно судимому приятелю, - уточняют в Следственном комитете.

Но самое интересное, что после ножевых обидчик вызвал скорую, видимо осознав всю тяжесть последствий. Или просто сжалился над собутыльником.

Приехавшие врачи констатировали смерть потерпевшего. Теперь 44-летний омич снова может пойти по этапу.