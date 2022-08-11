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Происшествия11 августа 2022 3:55

Дачник из Омска зарезал 71-летнего пенсионера

Погибший приехал помогать товарищу по огородным работам
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: СУ СКР по Омской области

Фото: СУ СКР по Омской области

Ночью 6 августа на дачном участке в СНТ «Рябинка» произошло кровавое преступление. В убийстве 71-летнего омича подозревают его 67-летнего товарища.

Сейчас в деле разбираются следователи, подозреваемый в нанесении смертельных ножевых ранений задержан.

- Установлено, что 67-летний мужчина нанес ножевые ранения своему приятелю, которого пригласил помочь на дачном участке, - приводят версию в Следственном комитете.

В ведомстве не исключают версию самообороны. Но пока это все догадки, расследование продолжается.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ