Уроженца Омской области подозревают в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман

Девушку нашли в ванной с шестью ножевыми ранениями. Фото: соцсети

Громкое убийство Санкт-Петербургской порноактрисы и тиктокерши Анастасии Гришман произошло 10 августа в съемной квартире. Девушку нашли в ванной со множественными ножевыми ранениям. Об этом сообщают наши питерские коллеги.

- Полиция попала к ней в квартиру после сообщения от перепуганной подруги, которая не могла дозвониться до нее, - пишет «КП-Санкт-Петербург».

По данным канала Mash, в убийстве подозревают 24-летнего уроженца Омской области. Известно, что он уже был ранее судим за кражу и уклонение от армии.

Сейчас в деталях преступления разбираются следователи