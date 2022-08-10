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Происшествия10 августа 2022 11:55

Уроженца Омской области подозревают в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман

26-летнюю девушку нашли в съемной квартире с ножевыми ранениями
Виктория КОВЕРНЕВА
Девушку нашли в ванной с шестью ножевыми ранениями. Фото: соцсети

Девушку нашли в ванной с шестью ножевыми ранениями. Фото: соцсети

Громкое убийство Санкт-Петербургской порноактрисы и тиктокерши Анастасии Гришман произошло 10 августа в съемной квартире. Девушку нашли в ванной со множественными ножевыми ранениям. Об этом сообщают наши питерские коллеги.

- Полиция попала к ней в квартиру после сообщения от перепуганной подруги, которая не могла дозвониться до нее, - пишет «КП-Санкт-Петербург».

По данным канала Mash, в убийстве подозревают 24-летнего уроженца Омской области. Известно, что он уже был ранее судим за кражу и уклонение от армии.

Сейчас в деталях преступления разбираются следователи

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