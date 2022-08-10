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Общество10 августа 2022 11:40

Маленькую гуанако из омского Большеречеснкого зоопарка назвали Милой

Она уже подросла и радует посетителей
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео Большереченского зоопарка

Фото: стоп-кадр видео Большереченского зоопарка

Очередное радостное событие произошло в Большеречнском зоопарке. Маленькая гуанако получила имя Мила. Об этом сообщили в учреждении.

- Наконец -то мы выбрали имя нашей малышке гуанако! Знакомьтесь - очаровательная Мила, - представили малышку в зоопарке.

Сейчас животное уже немного подросло и окрепло. Резвая девочка свободно бегает по вольеру и радует посетителей и работников учреждения.

Напомним, что питомец появился в апреле этого года. Ее родителями стали постояльцы зоопарка Маруся и Мишель.

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