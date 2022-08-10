«Единая Россия» вместе с омичами проверяет ремонт дворов Советского округа

В этом году в Омске обещают отремонтировать небывалое количество дворов в Советском округе. 14 территорий по федеральному проекту «Городская среда» благоустроят до начала осени. Проект работает в городе уже пятый год подряд.

Как рассказали в администрации округа, сейчас управляющими компаниями, в ведении которых находятся дворы, заключены договоры с подрядными организациями. Во многих работы идут во всю.

- Благоустройство во дворах по федеральному проекту ведется уже пятый год. Советский округ не исключение. Всего на территории Советского округа с 2017 года благоустроено 55 дворовых территорий, - отметил председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Омского городского Совета Дмитрий Лицкевич.

Уполномоченный представитель собственников МКД улице Волкова, 1А Вера Ласевская рассказала, что с самого начала депутаты проводили встречи с жителями, рассказывали, как попасть в этот проект. И у жителей получилось!

- Мы собрали все, все документы, измерили все квадратные метры, все дороги, составили план, проекты, смету. Депутаты проводили консультации жителей по вопросу сбора документов, чтобы принимать участие в проекте, - поделилась подробностями Вера.

Всего в этом году в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» выделено почти 284 млн рублей. За ремонтом тщательно следят депутаты и местные жители. Благоустройство идет с середины июля. На торжественную сентябрьскую линейку в День знаний многие дети пойдут в школу по новым асфальтированным дорожкам.

Преобразования ждут 14 дворов Советского округа:

- ул. 50 лет Профсоюзов, д. 126, д.128;

- ул. Заозерная, д. 11, д. 11А;

- ул. Коммунальная, д. 25 и ул. Заозерная, д. 10;

- ул. Энтузиастов, д. 67Б и ул. Круговая, д. 8А;

- ул. Малиновского, д. 8А, д. 8Б;

- пр. Менделеева, д. 5 и ул. Светлая д. 8, д. 12;

- ул. Энтузиастов, д. 31А, д. 31Б;

- ул. Коммунальная, д. 19/1, д. 21/1;

- ул. Энтузиастов, д. 11А, д. 11В;

- ул. Бархатовой, д. 7А, д. 9 А;

- ул. Нефтезаводская, д. 36А, д. 36Б;

- ул. Заозерная, д. 36, д. 40 и ул. С. Тюленина, д. 9;

- ул. 22 Апреля, д. 1А и ул. 4-я Новостроевская, д. 2;

- ул. Волкова, д. 1А, д. 3А, д. 5А, д. 9А.