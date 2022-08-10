На только что благоустроенной улице Бударина в Омске ночью до тла сгорел мотоцикл

Стоп-кадр видео очевидцев. Источник: соцсети.

В Омске ночью на площади Бударина, которую благоустроили и открыли пару дней назад, сгорел мотоцикл. К счастью, кроме плитки и асфальта близ горящего объекта, другие объекты благоустройства не пострадали. Возможно, хозяин байка приехал покататься на новом городском объекте - скейт-парке.

- Сегодня ночью в центре Омска проходили съемки третьей части легендарной саги «Призрачный гонщик». В какой-то момент, у создателей спецэффектов что-то пошло не так, и мотоцикл сгорел прямо на съемочной площадке, - с таким юмористическим комментарием очевидец Юрий выложил видео горящего мотоцикла. Кадры опубликованы в группе ВКонтакте «Мото Омск».

На кадрах видно, что транспортное средство полыхает. В какой-то момент к нему подъезжают пожарные и тушат мотоцикл, который точно не подлежит восстановлению.

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