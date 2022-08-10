Кратковременные дожди и туман ожидаются в Омске до конца недели

Дожди прогнозируют кратковременные, местами с грозами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жаркая погода не уйдет из Омской области до конца недели, однако ее разбавят кратковременные осадки и туман. Прогноз на ближайшие несколько дней опубликовало Обь-Иртышское УГМС.

11 августа в Омске будет переменная облачность. Температура днем прогреется до +29°C, возможен дождь и местами грозы. Ночью + 12...+ 17°C. Ветер северо-восточный до 13 м/с.

В пятницу осадки прогнозируются на день, тогда же столбик термометра прогреется до +29°C. Ночью похолодает до +11°C, возможно образование тумана. Ветер западный до 13 м/с.

В субботу кратковременные дожди окутают регион на целые сутки. Днем потеплеет до +27°C, а ночью ожидается + 10...+ 15°C. Местами гроза. Ветер северо-западный, местами порывами до 18 м/с.