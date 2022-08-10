Нарушил домашний арест: омский депутат Петренко скрылся за границей от правосудия

Депутат представлял фракцию коммунистической партии. Фото: омское отделение партии.

Куйбышевский районный суд объявил в розыск депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко. Напомним, что ранее народного избранника посадили под домашний арест по уголовному делу о фейках - попросту, поклеп на российскую армию в период проведения специальной военной операции.

- 8 и 9 августа обвиняемый не явился в назначенное время на предварительное слушание по делу, - рассказали в суде.

В марте 2022 года Петренко обвинили по в дискредитации российской армии, 34-летний депутат в Telegram-канале выложил пост о том, что якобы «российская армия применяет военную тактику, идущую в разрез с интересами простого населения Украины». После заведения уголовного дела депутату запретили общаться со СМИ, пользоваться соцсетями, покидать жилище в ночные часы.

25 июля уголовное дело, насчитывающее семь эпизодов, поступило на рассмотрение Куйбышевского райсуда. Депутату грозило от пяти до десяти лет лишения свободы. Но он не стал дожидаться всей суровости наказания: скрылся за границей. По крайней мере, об этом сообщает телеграм-канал Brief. Возможно, в какой-то из недружественных России стран Дмитрий попросит политического убежища.

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